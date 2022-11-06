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Хабиб двумя словами отреагировал на победу Уланбекова в UFC

Хабиб двумя словами отреагировал на победу Уланбекова в UFC
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу соотечественника Тагира Уланбекова в поединке с Натаном Манессом.

Напомним, бой между российским бойцом и американцем прошёл этой ночью в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Fight Night 214. Поединок состоялся в рамках основного карда и завершился победой Уланбекова удушающим приёмом в первом раунде.

«Отличная работа», — написал Нурмагомедов в своих социальных сетях, добавив эмодзи «аплодисменты».

Отметим, для Уланбекова эта победа стала 15-й в смешанных единоборствах. На его счету лишь два поражения. В рамках UFC россиянин добыл третью победу в четырёх боях. В предыдущем поединке Тагир проиграл американцу Тиму Эллиотту.

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