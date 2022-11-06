Махачев: Хабиб, буду честен, в последние два месяца ты нам сильно надоел

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев опубликовал новый пост в своих социальных сетях, иронично высказавшись о Хабибе Нурмагомедове.
«Буду честен, в последние два месяца ты нам очень сильно надоел, Хабиб (смеётся). Но после боёв мы тебе сильно благодарны, старший брат», — написал Махачев.
«Просто так надо было», — ответил Нурмагомедов.
Напомним, Ислам Махачев в своём последнем поединке на турнире UFC 280 одержал досрочную победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой и стал чемпионом UFC в лёгком весе. Бой завершился во втором раунде, Ислам заставил сдаться своего соперника после удушающего приёма. Для Махачева это 11-я победа кряду.
Отметим, Хабиб Нурмагомедов находился в углу Махачева во время боя, а также принимал непосредственное участие в подготовке Ислама к этому поединку.
Махачев показал, как борется с Кормье.
- 6 ноября 2022
-
13:02
-
12:32
-
12:26
-
12:02
-
11:57
-
11:50
-
11:47
-
11:35
-
11:09
-
10:59
-
10:35
-
10:28
-
10:02
-
09:49
-
09:40
-
09:31
-
09:21
-
09:09
-
08:33
-
07:49
-
07:26
-
05:24
-
04:03
-
03:55
-
03:08
-
03:01
-
02:54
-
02:41
-
02:24
-
02:12
-
02:11
-
01:55
-
01:51
-
01:46
-
00:54