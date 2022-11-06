Махачев: Хабиб, буду честен, в последние два месяца ты нам сильно надоел

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев опубликовал новый пост в своих социальных сетях, иронично высказавшись о Хабибе Нурмагомедове.

«Буду честен, в последние два месяца ты нам очень сильно надоел, Хабиб (смеётся). Но после боёв мы тебе сильно благодарны, старший брат», — написал Махачев.

«Просто так надо было», — ответил Нурмагомедов.

Напомним, Ислам Махачев в своём последнем поединке на турнире UFC 280 одержал досрочную победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой и стал чемпионом UFC в лёгком весе. Бой завершился во втором раунде, Ислам заставил сдаться своего соперника после удушающего приёма. Для Махачева это 11-я победа кряду.

Отметим, Хабиб Нурмагомедов находился в углу Махачева во время боя, а также принимал непосредственное участие в подготовке Ислама к этому поединку.

Махачев показал, как борется с Кормье.