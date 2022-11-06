Американский боец UFC: Умар Нурмагомедов получает привилегии из-за фамилии

Американский боец смешанных единоборств Рики Симон раскритиковал UFC за предвзятое отношение к россиянину Умару Нурмагомедову.



«У него всего три боя в промоушене, а он уже собирается пролезть без очереди. Умар попал в топ-15 рейтинга в легчайшем весе, но при этом не победил ни одного действительно сильного соперника. Умар и дальше будет получать привилегии из-за своей фамилии», — написал Симон на своей странице в социальной сети.



На счету Умара Нурмагомедова 15 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 15 побед в них, он занимает 13-е место в рейтинге бойцов UFC в легчайшем весе.



Ранее Умар заявил, что планирует добиться чемпионского титула уже в 2024 году. Сейчас чемпионом в легчайшем весе является Алджамейн Стерлинг.

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