Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Американский боец UFC: Умар Нурмагомедов получает привилегии из-за фамилии

Американский боец UFC: Умар Нурмагомедов получает привилегии из-за фамилии
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Рики Симон раскритиковал UFC за предвзятое отношение к россиянину Умару Нурмагомедову.

«У него всего три боя в промоушене, а он уже собирается пролезть без очереди. Умар попал в топ-15 рейтинга в легчайшем весе, но при этом не победил ни одного действительно сильного соперника. Умар и дальше будет получать привилегии из-за своей фамилии», — написал Симон на своей странице в социальной сети.

На счету Умара Нурмагомедова 15 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 15 побед в них, он занимает 13-е место в рейтинге бойцов UFC в легчайшем весе.

Ранее Умар заявил, что планирует добиться чемпионского титула уже в 2024 году. Сейчас чемпионом в легчайшем весе является Алджамейн Стерлинг.

Новость по теме
Умар Нурмагомедов: они бежали от Ислама и Хабиба, но не смогут вечно прятаться от меня
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022