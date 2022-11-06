«Я могу побить Бетербиева». Бивол объяснил, за счёт чего он победит Артура

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол считает, что может победить Артура Бетербиева и стать абсолютным чемпионом.
«Я уверен в себе, в своих навыках. Я могу его победить, почему нет? Могу и проиграть. Всё зависит от подготовки, от психологии. Рамиресу я тоже мог проиграть, но старался отдать всё в тренировочном лагере, верил в себя.
Всегда стараюсь фокусироваться на поединке. Почему бы мне не выиграть у Бетербиева? Я хорошо защищаюсь, есть хорошие комбинации. У меня отличные боксёрские навыки. Конечно, я могу его одолеть. Просто понадобится хороший тренировочный лагерь и хорошие спарринг-партнёры. Тогда смогу победить», — сказал Бивол на пресс-конференции.
В ночь на 6 ноября Дмитрий Бивол одержал победу единогласным решением судей над Хильберто Рамиресом и защитил титул чемпиона мира.
- 6 ноября 2022
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