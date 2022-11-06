Блахович объяснил, почему Джон Джонс не вернётся в октагон
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович уверен, что американский боец Джон Джонс не вернётся в октагон, так как боится проиграть.
«Не верю, что Джон Джонс вернётся. Думаю, он настолько боится проиграть, что сделает всё, чтобы не возвращаться. Было время, когда он доминировал в дивизионе, но молодые парни начали его догонять. В последнее время ему приходилось тяжело в боях, с тем же Рейесом был близкий бой.
Все, кто с ним дрался, были всё ближе к победе. Он просто почувствовал, что уже не может быть так же хорош. Скоро могло наступить время, когда Джонса остановят», — цитирует Блаховича Middle Easy.
Джон Джонс свой последний бой провёл в феврале 2020 года и одержал победу над Домиником Рейесом.
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