Блахович объяснил, почему Джон Джонс не вернётся в октагон

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович уверен, что американский боец Джон Джонс не вернётся в октагон, так как боится проиграть.



«Не верю, что Джон Джонс вернётся. Думаю, он настолько боится проиграть, что сделает всё, чтобы не возвращаться. Было время, когда он доминировал в дивизионе, но молодые парни начали его догонять. В последнее время ему приходилось тяжело в боях, с тем же Рейесом был близкий бой.



Все, кто с ним дрался, были всё ближе к победе. Он просто почувствовал, что уже не может быть так же хорош. Скоро могло наступить время, когда Джонса остановят», — цитирует Блаховича Middle Easy.



Джон Джонс свой последний бой провёл в феврале 2020 года и одержал победу над Домиником Рейесом.

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