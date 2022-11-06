Адесанья: я собираюсь превратить бой с Перейрой в фильм ужасов

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья высказался о предстоящей защите титула в поединке с бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 13 ноября в Нью-Йорке (США) и возглавит турнир UFC 281.

«Я хочу сделать из этого боя фильм ужасов. Хочу быть первым, кого увидит Перейра, когда проснётся. Я должен убедиться, что нахожусь прямо в его поле зрения, чтобы он смотрел мне в глаза», — приводит слова Адесаньи TMZ.

В последнем бою Исраэль сражался с представителем США Джаредом Каннонье и победил его единогласным решением судей (49-46, 49-46, 50-45). Адесанья одержал 23-ю победу в смешанных единоборствах при одном поражении, а Каннонье тогда потерпел шестое поражение при 15 удачных исходах.

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