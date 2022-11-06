Егор Мехонцев оценил победу Дмитрия Бивола над Хильберто Рамиресом

Олимпийский чемпион 2012 года российский боксёр Егор Мехонцев оценил победу своего соотечественника Дмитрия Бивола над мексиканцем Хильберто Рамиресом.
«Бивол — молодец! Было напряжённо, но российский боксёр сделал всё грамотно. Думал, бой окажется более непростой — всё же хороший соперник. Помню, что в 2014-2015 годах Зурдо не уступал в спаррингах. Но одно дело спарринги, а другое — бои. Хочется лишь поздравить Дмитрия с победой», — сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, в ночь с 5 на 6 ноября мск в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся бой между Дмитрием Биволом и Хильберто Рамиресом. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия единогласным решением судей. Россиянин защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super.
Дмитрий Бивол: работу мы сделали. Пояс с нами:
- 6 ноября 2022
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