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Тренер сборной России по боксу назвал закономерной победу Бивола над Рамиресом

Тренер сборной России по боксу назвал закономерной победу Бивола над Рамиресом
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Известный российский специалист Эдуард Кравцов прокомментировал победу чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола (21-0, 11 KO) в бою с мексиканцем Хильберто Рамиресом (44-1, 30 KO), который состоялся сегодня, 6 ноября, в Абу-Даби (ОАЭ).

«Как и ожидалось — всё закономерно и логично. Можно лишь поздравить команду Бивола: хорошо разобрали Рамиреса, заодно тактически грамотно построили бой. Функционально и физически Дмитрий был хорошо готов: за 12 раундов не было ни одного провала.

Сделал всё, что умеет делать. Стилистика Бивола не позволила Рамиресу реализовать задуманное. Российский боксёр оказался лучше за счёт хороших ног и передней руки», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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