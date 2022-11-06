Тренер сборной России по боксу назвал закономерной победу Бивола над Рамиресом

Известный российский специалист Эдуард Кравцов прокомментировал победу чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола (21-0, 11 KO) в бою с мексиканцем Хильберто Рамиресом (44-1, 30 KO), который состоялся сегодня, 6 ноября, в Абу-Даби (ОАЭ).
«Как и ожидалось — всё закономерно и логично. Можно лишь поздравить команду Бивола: хорошо разобрали Рамиреса, заодно тактически грамотно построили бой. Функционально и физически Дмитрий был хорошо готов: за 12 раундов не было ни одного провала.
Сделал всё, что умеет делать. Стилистика Бивола не позволила Рамиресу реализовать задуманное. Российский боксёр оказался лучше за счёт хороших ног и передней руки», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Дмитрий Бивол: работу мы сделали. Пояс с нами:
- 6 ноября 2022
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