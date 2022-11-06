«Он медленный, но он хорош в этом». Бивол сказал, чем его удивил Рамирес

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) рассказал, чем его удивил мексиканец Хильберто Рамирес (44-1, 30 KO), поединок с которым состоялся сегодня, 6 ноября, в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Бивол победил единогласным решением судей (118-110, 117-111 и 117-111), одолев четвёртого чемпиона мира в карьере.

«Да, я ожидал, что он будет контратаковать меня по корпусу, и он часто ловил меня. Но я не ожидал, что у него… настолько хорошее чувство момента. Он медленный, но его тайминг хорош», – сказал Бивол в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее Бивол объяснил, почему одержит победу над соотечественником Артуром Бетербиевым.

Дмитрий Бивол: работу мы сделали. Пояс с нами: