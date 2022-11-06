«Он медленный, но он хорош в этом». Бивол сказал, чем его удивил Рамирес
Поделиться
Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) рассказал, чем его удивил мексиканец Хильберто Рамирес (44-1, 30 KO), поединок с которым состоялся сегодня, 6 ноября, в Абу-Даби (ОАЭ).
Напомним, Бивол победил единогласным решением судей (118-110, 117-111 и 117-111), одолев четвёртого чемпиона мира в карьере.
«Да, я ожидал, что он будет контратаковать меня по корпусу, и он часто ловил меня. Но я не ожидал, что у него… настолько хорошее чувство момента. Он медленный, но его тайминг хорош», – сказал Бивол в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Ранее Бивол объяснил, почему одержит победу над соотечественником Артуром Бетербиевым.
Дмитрий Бивол: работу мы сделали. Пояс с нами:
Комментарии
- 6 ноября 2022
-
19:05
-
18:59
-
18:58
-
18:40
-
17:48
-
17:14
-
17:00
-
16:54
-
16:24
-
15:43
-
14:47
-
13:55
-
13:20
-
13:02
-
12:32
-
12:26
-
12:02
-
11:57
-
11:50
-
11:47
-
11:35
-
11:09
-
10:59
-
10:35
-
10:28
-
10:02
-
09:49
-
09:40
-
09:31
-
09:21
-
09:09
-
08:33
-
07:49
-
07:26
-
05:24
Партнерский контент