Энди Руис рассказал о встрече с Энтони Джошуа на вечере Бивол — Рамирес

Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец Энди Руис-младший рассказал о встрече с бывшим соперником британцем Энтони Джошуа, которая состоялась на боксёрском шоу Бивол – Рамирес в Абу-Даби (ОАЭ).
«Я сказал: «Как дела? Давай организуем трилогию, бро». На что он ответил, что скоро свяжется со мной. Мне всё равно. Что бы ни позволило мне снова стать чемпионом – это то, что мне нужно. Хотя, конечно же, в глубине души я хотел бы провести трилогию, потому что в последнем бою с ним это был не Энди Руис», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Напомним, бойцы сошлись в июне 2019 года, и тогда Руис сенсационно победил техническим нокаутом в седьмом раунде. Реванш состоялся в декабре, и на этот раз Джошуа одержал победу единогласным решением.
Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду:
- 6 ноября 2022
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