Ян Блахович оценил шансы Тейшейры в реванше с Прохазкой на UFC 282

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) польский ветеран Ян Блахович высказался о предстоящем титульном реванше между чехом Иржи Прохазкой и бразильцем Гловером Тейшейрой, который состоится 11 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США).

«Перед первым боем для меня всё было 50/50. Если Гловер не совершит столько ошибок, как в первом бою, тогда победит», – приводит слова Блаховича издание Middle Easy.

Напомним, Блахович также выступит на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе и встретится с россиянином Магомедом Анкалаевым.

Ранее в интервью Блахович заявил, что в случае победы над Анкалаевым будет считать себя единственным претендентом на титул.

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