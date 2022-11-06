Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ян Блахович оценил шансы Тейшейры в реванше с Прохазкой на UFC 282

Ян Блахович оценил шансы Тейшейры в реванше с Прохазкой на UFC 282
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) польский ветеран Ян Блахович высказался о предстоящем титульном реванше между чехом Иржи Прохазкой и бразильцем Гловером Тейшейрой, который состоится 11 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США).

«Перед первым боем для меня всё было 50/50. Если Гловер не совершит столько ошибок, как в первом бою, тогда победит», – приводит слова Блаховича издание Middle Easy.

Напомним, Блахович также выступит на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе и встретится с россиянином Магомедом Анкалаевым.

Ранее в интервью Блахович заявил, что в случае победы над Анкалаевым будет считать себя единственным претендентом на титул.

Новость по теме
Блахович: после победы над Анкалаевым подерусь за титул. Не вижу другого исхода

Иржи Прохазка триумфально вернулся в Чехию с поясом UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022