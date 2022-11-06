Стивен Томпсон: Чимаев должен уйти из полусреднего веса. Не понимаю, почему он ещё здесь

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американский ветеран Стивен Томпсон считает, что шведский проспект Хамзат Чимаев является слишком большим бойцом для дивизиона.

«Я слышал, что он очень силён. И он должен выступать в среднем весе. Не понимаю, почему он до сих пор находится в полусреднем дивизионе. Знаю, его пытаются свести с Колби Ковингтоном, и это будет весёлый бой. Это весёлый бой против сильного борца, но вопрос заключается в том, уложится ли Чимаев в вес?» – приводит слова Томпсона издание MMAJunkie.

Напомним, в своём последнем бою в сентябре Чимаев в рамках промежуточного веса досрочно остановил в первом раунде американца Кевина Холланда.

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