«Ты будешь тренировать меня?» Джошуа встретился с наставником Бивола

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе звёздный британец Энтони Джошуа не оставил без внимания Геннадия Юрьевича Машьянова, тренера российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола, после победы его подопечного над мексиканцем Хильберто Рамиресом, поединок с которым состоялся на минувших выходных в Абу-Даби (ОАЭ).

Так, во время своего интервью Джошуа прервался, чтобы поздороваться и сфотографироваться с наставником.

Джошуа: «Тренер! Эй, могу ли я сфотографироваться с вами? Это великолепный тренер. Знаете, какую ошибку мы совершаем? Мы смотрим на бойцов, но не смотрим на тренеров. Вы будете меня тренировать?»

Машьянов: «Ты чемпионом будешь тогда».

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