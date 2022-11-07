«Ты будешь тренировать меня?» Джошуа встретился с наставником Бивола
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе звёздный британец Энтони Джошуа не оставил без внимания Геннадия Юрьевича Машьянова, тренера российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола, после победы его подопечного над мексиканцем Хильберто Рамиресом, поединок с которым состоялся на минувших выходных в Абу-Даби (ОАЭ).
Так, во время своего интервью Джошуа прервался, чтобы поздороваться и сфотографироваться с наставником.
Джошуа: «Тренер! Эй, могу ли я сфотографироваться с вами? Это великолепный тренер. Знаете, какую ошибку мы совершаем? Мы смотрим на бойцов, но не смотрим на тренеров. Вы будете меня тренировать?»
Машьянов: «Ты чемпионом будешь тогда».
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