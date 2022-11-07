Эдди Хирн назвал момент, изменивший карьеру Дмитрия Бивола

Эдди Хирн, сопромоутер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, рассказал о его пути становления к статусу одного из самых уважаемых действующих боксёров мира.

«Вы должны понимать: на протяжении долгого времени мы не знали, когда наступит шанс для Дмитрия Бивола. Мы долгое время работаем с ним и его менеджером, но иногда мы чувствовали себя потерянными, потому что не понимали, куда двигаться.

Он был настолько хорош, что люди не хотели драться с ним. Но его менеджер всегда верил в него. Наступил коронавирус, и ему пришлось драться с Крэйгом Ричардсом за небольшой гонорар. Иногда я просто не знал, что делать…

Его команда сказала: «Просто дай ему возможность показать, насколько он хорош». Спасибо Канело Альваресу, потому что он дал её Дмитрию, несмотря на то что он сражался за собственный пояс. Это был поединок против лидера рейтинга pound-for-pound. Канело Альварес выбрал Дмитрия, хотя никто не хотел», – сказал Хирн на послематчевой пресс-конференции.

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Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром?