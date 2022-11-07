Поединок Шлеменко — Исмаилов состоится. Бойцы дали согласие, есть предварительные даты

Поединок Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко, ранее сорвавшийся из-за состояния здоровья Магомеда, всё-таки состоится. По информации источника «Чемпионата», оба бойца дали предварительное согласие на бой.



Сейчас обговариваются последние организационные детали, конкретика появится уже на этой неделе. Бой состоится либо 2 декабря, либо 3 декабря. Сейчас организаторы согласовывают эфирное время с одним из федеральных каналов и улаживают последние детали с площадкой КРК «Уралец», где и должен состояться поединок.

«Я иду за тобой». Исмаилов обратился к Шлеменко: