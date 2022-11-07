«Его наследие будет продолжаться». Мендес посвятил пост Абдулманапу Нурмагомедову
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Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес выложил новый пост в социальных сетях, который он посвятил Абдулманапу Нурмагомедову.
«Планы отца. Его наследие будет продолжаться через его учеников, которые сейчас являются звёздами и ещё больше претендуют на титулы», — написал Мендес.
Напомним, Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля 2020 года на фоне осложнений от коронавируса в возрасте 57 лет. За свою карьеру он тренировал более 10 чемпионов мира по боевому самбо, в том числе своего младшего брата Нурмагомеда и сына Хабиба. 11 декабря в Саратове завершился турнир, посвящённый памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
В Дагестане нарисовали граффити в честь Хабиба и его отца:
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