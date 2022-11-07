Официально: дата боя Шлеменко и Исмаилова будет объявлена уже на этой неделе
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Лига RCC определилась с датой проведения поединка между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым. Она будет объявлена в ближайшее время.
«Магомед и Александр готовы к бою. Мы утрясли все детали, это будет номерной турнир RCC, большая арена, мощный файткард. Думаю, что в ближайшие несколько дней мы объявим дату», — сказал исполнительный директор RCC Николай Клименко.
Раннее сообщалось, что бой состоится либо 2 декабря, либо 3 декабря. Сейчас организаторы согласовывают эфирное время с одним из федеральных каналов и улаживают последние детали с площадкой КРК «Уралец», где и должен состояться поединок.
«Я иду за тобой». Исмаилов обратился к Шлеменко:
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