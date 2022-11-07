Казахстанского боксёра ввели в кому после чемпионского боя

Казахстанский боксёр Айдос Ербосынулы был введён в кому после поединка во втором среднем весе с кубинцем Дэвидом Морреллом.

Перед 12-м раундом Моррелл вёл с разгромным счётом у всех судей — 110-99, 108-101, 110-99. В заключительном отрезке боя Айдос дважды оказался в нокдауне. После второго случая рефери остановил бой. Сразу после боя боксёра отвезли в больницу, где было диагностировано кровоизлияние в мозг. По этой причине Айдоса ввели в искусственную кому, о чём сообщил известный журналист Дэн Рафаэль.

«На самом деле полотенце было у меня в руке. Айдос хотел продолжать. Его главный тренер хотел, чтобы он продолжал. Он оценил Айдоса и сказал, что с ним всё в порядке», — сказал представитель команды боксёра.