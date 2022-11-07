Казахстанского боксёра ввели в кому после чемпионского боя
Поделиться
Казахстанский боксёр Айдос Ербосынулы был введён в кому после поединка во втором среднем весе с кубинцем Дэвидом Морреллом.
Перед 12-м раундом Моррелл вёл с разгромным счётом у всех судей — 110-99, 108-101, 110-99. В заключительном отрезке боя Айдос дважды оказался в нокдауне. После второго случая рефери остановил бой. Сразу после боя боксёра отвезли в больницу, где было диагностировано кровоизлияние в мозг. По этой причине Айдоса ввели в искусственную кому, о чём сообщил известный журналист Дэн Рафаэль.
«На самом деле полотенце было у меня в руке. Айдос хотел продолжать. Его главный тренер хотел, чтобы он продолжал. Он оценил Айдоса и сказал, что с ним всё в порядке», — сказал представитель команды боксёра.
Комментарии
- 7 ноября 2022
-
13:21
-
12:27
-
12:14
-
11:56
-
11:03
-
10:59
-
10:52
-
09:43
-
00:34
-
00:05
- 6 ноября 2022
-
22:59
-
22:44
-
22:04
-
21:52
-
21:36
-
21:06
-
20:03
-
20:01
-
19:46
-
19:05
-
18:59
-
18:58
-
18:40
-
17:48
-
17:14
-
17:00
-
16:54
-
16:24
-
15:43
-
14:47
-
13:55
-
13:20
-
13:02
-
12:32
-
12:26
Партнерский контент