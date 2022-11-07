«Мне 24. Ещё молодой бизнесмен». Олег Тактаров показал архивное фото

Победитель турнира UFC 6, российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками своим архивным фото.



«1991. Мне 24. Египет. Первый вылет за границу. По линии профсоюза пищевой промышленности. Я ещё молодой бизнесмен», — подписал фотографию Тактаров.

Фото: Из личного архива Олега Тактарова

Тактаров является первым российским чемпионом UFC. По окончании спортивной карьеры он в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и комментарии. Тактаров также известен высказываниями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Обычная активность». Тактаров показал видео своей тренировки: