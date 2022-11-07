Исмаилов сделал заявление о предстоящем бое со Шлеменко

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о предстоящем поединке с соотечественником Александром Шлеменко. Ранее сообщалось, что лига RCC уже определилась с датой проведения поединка. Она будет объявлена в ближайшее время.



«Ну что, дорогие друзья, мы с Сашей на старте. И уже на этой неделе RCC объявит дату поединка. Надеюсь, долго ждать не придётся, я готов и голоден», — написал Исмаилов.



В последнем бою Исмаилов встречался с сербом Александром Иличем. Противостояние проходило по правилам бокса. Бой продлился все шесть раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей. Шлеменко также ранее встречался с Исмаиловым и проиграл ему.

«Я иду за тобой». Исмаилов обратился к Шлеменко: