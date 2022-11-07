Бой Тищенко — Перес перенесён на 2023 год

Поединок с участием олимпийского чемпиона Евгения Тищенко (10-1) и бывшего чемпиона мира Майка Переса (27-3-1) перенесли на 2023 год. Об этом информирует пресс-служба RCC Boxing Promotions. Изначально их бой должен был состояться 19 ноября в Екатеринбурге и возглавить турнир RCC.
Как стало известно, Перес по состоянию здоровья был вынужден прервать тренировочный процесс. Команда кубинского боксёра обратилась в RCC с просьбой о переносе поединка на более поздний срок. Теперь их противостояние запланировано на первую половину 2023 года. При этом отмечается, что для Евгения есть ещё один вариант — поединок с Юниером Дортикосом. И Дортикос, и Перес заинтересованы в поединке в России, поэтому в ближайшее время будет принято решение и о сопернике, и о дате поединка.
Из-за переноса главным на турнире станет бой между золотым чемпионом WBA во втором полулёгком весе Марком Урвановым и экс-чемпионом мира WBA Рене Альварадо.
Золото Поветкина и другие победы наших боксёров на Олимпиадах:
- 7 ноября 2022
-
14:58
-
14:36
-
13:57
-
13:21
-
12:27
-
12:14
-
11:56
-
11:03
-
10:59
-
10:52
-
09:43
-
00:34
-
00:05
- 6 ноября 2022
-
22:59
-
22:44
-
22:04
-
21:52
-
21:36
-
21:06
-
20:03
-
20:01
-
19:46
-
19:05
-
18:59
-
18:58
-
18:40
-
17:48
-
17:14
-
17:00
-
16:54
-
16:24
-
15:43
-
14:47
-
13:55
-
13:20