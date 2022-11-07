Бой Тищенко — Перес перенесён на 2023 год

Поединок с участием олимпийского чемпиона Евгения Тищенко (10-1) и бывшего чемпиона мира Майка Переса (27-3-1) перенесли на 2023 год. Об этом информирует пресс-служба RCC Boxing Promotions. Изначально их бой должен был состояться 19 ноября в Екатеринбурге и возглавить турнир RCC.



Как стало известно, Перес по состоянию здоровья был вынужден прервать тренировочный процесс. Команда кубинского боксёра обратилась в RCC с просьбой о переносе поединка на более поздний срок. Теперь их противостояние запланировано на первую половину 2023 года. При этом отмечается, что для Евгения есть ещё один вариант — поединок с Юниером Дортикосом. И Дортикос, и Перес заинтересованы в поединке в России, поэтому в ближайшее время будет принято решение и о сопернике, и о дате поединка.

Из-за переноса главным на турнире станет бой между золотым чемпионом WBA во втором полулёгком весе Марком Урвановым и экс-чемпионом мира WBA Рене Альварадо.

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