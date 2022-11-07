Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это его план». Уланбеков раскрыл советы от Умара Нурмагомедова перед победным боем на UFC

«Это его план». Уланбеков раскрыл советы от Умара Нурмагомедова перед победным боем на UFC
Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков, выступающий в промоушене UFC, разместил новый пост в своих социальных сетях, где отдал должное соотечественнику, Умару Нурмагомедову, за его советы. В последнем бою Уланбеков встречался с американцем Натаном Манессом и победил его в первом раунде, применив приём «гильотина».

«Мой бомбовый добродушный брат. Всю эту неделю днём и ночью был рядом и держал весь процесс под контролем. Перевести с одной ноги в партер, а затем дать сопернику немного подняться с партера — это был его план. Всю неделю он говорил мне: «Так ты сможешь занять более выгодную позицию», — написал Уланбеков.

Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса:

«Яростный, как Хабиб». Уланбеков за 131 секунду деклассировал американца! «Яростный, как Хабиб». Уланбеков за 131 секунду деклассировал американца!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022