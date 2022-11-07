«Это его план». Уланбеков раскрыл советы от Умара Нурмагомедова перед победным боем на UFC

Известный российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков, выступающий в промоушене UFC, разместил новый пост в своих социальных сетях, где отдал должное соотечественнику, Умару Нурмагомедову, за его советы. В последнем бою Уланбеков встречался с американцем Натаном Манессом и победил его в первом раунде, применив приём «гильотина».



«Мой бомбовый добродушный брат. Всю эту неделю днём и ночью был рядом и держал весь процесс под контролем. Перевести с одной ноги в партер, а затем дать сопернику немного подняться с партера — это был его план. Всю неделю он говорил мне: «Так ты сможешь занять более выгодную позицию», — написал Уланбеков.

Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса: