«Это его план». Уланбеков раскрыл советы от Умара Нурмагомедова перед победным боем на UFC
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Известный российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков, выступающий в промоушене UFC, разместил новый пост в своих социальных сетях, где отдал должное соотечественнику, Умару Нурмагомедову, за его советы. В последнем бою Уланбеков встречался с американцем Натаном Манессом и победил его в первом раунде, применив приём «гильотина».
«Мой бомбовый добродушный брат. Всю эту неделю днём и ночью был рядом и держал весь процесс под контролем. Перевести с одной ноги в партер, а затем дать сопернику немного подняться с партера — это был его план. Всю неделю он говорил мне: «Так ты сможешь занять более выгодную позицию», — написал Уланбеков.
Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса:
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