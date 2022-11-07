О’Мэлли сказал, когда будет готов провести следующий бой
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Звёздный американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли, в конце октября одержавший победу судейским решением над российским экс-чемпионом Петром Яном, сообщил, что будет готов провести следующий поединок в начале весны.
«Понимаю, Аджо сбросил немало веса. Вероятно, он уже вернулся к 75-77 кг. И он не хочет начинать худеть в ближайшую пару месяцев, а хочет насладиться отдыхом. Но если задуматься… он хочет прождать восемь месяцев.
Я принимаю это, но скажу, что претендент номер один, «Сахарный» Шон О’Мэлли, готов поработать в марте. И следующим парнем, как по мне, должен стать «Чито» Вера. Он побил Доминика Круза и Фрэнки Эдгара», – сказал боец в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
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