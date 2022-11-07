Адесанья: Перейра знает, что я могу сделать с ним без судьи, который его спасёт

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), новозеландец Исраэль Адесанья не сомневается, что его соперник, бразилец Алекс Перейра осознаёт всю опасность поединка с ним. Их бой состоится на этих выходных в Нью-Йорке (США).
«В этом поединке я буду взволнован и сосредоточен, потому что этот парень попытается победить. Он уже выигрывал у меня. Такова реальность.
Понимаю, что это уже произошло, но и он знает, что я могу сделать с ним без судьи, спасающим его задницу (в кикбоксёрском реванше Адесаньи и Перейры судья, по мнению новозеландца, дал Перейре восстановиться после нокдауна. Поединок состоялся в Бразилии в марте 2017 года. – Прим. «Чемпионата»). И это самая захватывающая вещь в нашем бою – мы узнаем, нокаутируют ли меня, или это сделаю я. Это самое интересное», – приводит слова бойца TMZ.
Первый тяжеловес-чемпион UFC Марк Коулман обратился к Фёдору Емельяненко:
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