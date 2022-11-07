Исраэль Адесанья показал актуальную форму перед боем с Перейрой на UFC 281

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), новозеландец Исраэль Адесанья продемонстрировал актуальную форму в преддверии поединка с бразильцем Алексом Перейрой, который состоится на этих выходных в Нью-Йорке (США).

«Игра окончена!» – написал боец в социальных сетях, опубликовав фото с одноклубниками.

Фото: из личного архива Исраэля Адесаньи

Напомним, поединок Адесаньи и Перейры возглавит турнир UFC 281. В соглавном событии чемпионка организации в женском минимальном весе (до 52 кг), американка Карла Эспарза проведёт дебютную защиту против бывшей обладательницы титула, китаянки Чжан Вейли. Также в рамках турнира сразятся американские бывшие претенденты на пояс в лёгком весе (до 70 кг) Дастин Порье и Майкл Чендлер.

Ранее в интервью Адесанья назвал главную цель боя с Перейрой.