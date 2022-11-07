Казахстанский боец Ербосынулы перенёс операцию после тяжёлого поражения нокаутом

Казахстанский боец Айдос Ербосынулы (16-1, 11 KO) перенёс операцию на мозге после тяжёлого поражения нокаутом от обладателя титула WBA Regular, кубинца Дэвида Моррелла (8-0, 7 KO). Бой между ними состоялся на минувших выходных в Миннеаполисе (штат Миннесота, США), сообщает телеканал ABC.

Напомним, поединок Ербосынулы с Морреллом был досрочно остановлен в 12-м раунде после двух нокдаунов. Бойца унесли с ринга на носилках, после чего он был доставлен в больницу. Позже стало известно, что он был введён в искусственную кому из-за кровоизлияния в мозг.

На момент остановки Ербосынулы разгромно уступал на карточках всех трёх судей (110-99, 108-101, 110-99). Прошедший поединок стал для 24-летнего Моррелла четвёртой успешной защитой титула.