Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Казахстанский боец Ербосынулы перенёс операцию после тяжёлого поражения нокаутом

Казахстанский боец Ербосынулы перенёс операцию после тяжёлого поражения нокаутом
Комментарии

Казахстанский боец Айдос Ербосынулы (16-1, 11 KO) перенёс операцию на мозге после тяжёлого поражения нокаутом от обладателя титула WBA Regular, кубинца Дэвида Моррелла (8-0, 7 KO). Бой между ними состоялся на минувших выходных в Миннеаполисе (штат Миннесота, США), сообщает телеканал ABC.

Напомним, поединок Ербосынулы с Морреллом был досрочно остановлен в 12-м раунде после двух нокдаунов. Бойца унесли с ринга на носилках, после чего он был доставлен в больницу. Позже стало известно, что он был введён в искусственную кому из-за кровоизлияния в мозг.

На момент остановки Ербосынулы разгромно уступал на карточках всех трёх судей (110-99, 108-101, 110-99). Прошедший поединок стал для 24-летнего Моррелла четвёртой успешной защитой титула.

Новость по теме
Казахстанского боксёра ввели в кому после чемпионского боя
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022