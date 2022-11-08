Соннен: реванш Прохазки и Тейшейры — самый нежеланный в истории UFC

Бывший претендент на титул UFC, а ныне аналитик, американский ветеран Чейл Соннен считает, что руководство промоушена до последнего оттягивало организацию чемпионского реванша в полутяжёлом весе (до 93 кг) между чехом Иржи Прохазкой и бразильцем Гловером Тейшейрой из-за отсутствия интереса к нему.
«Джон Джонс не подерётся со Стипе [Миочичем] на UFC 282. И об этом карде не было других новостей на неделе, хотя в этот вечер состоится чемпионский бой, самый нежеланный реванш в истории UFC.
Промоушен не хотел его, да и вы, ребята, не просили его об этом. Это бой за мировой титул, о котором вообще не говорят. UFC сделали всё: дали Энтони Смиту победить, представили Анкалаева, лишь только не устраивать этот чёртов реванш», – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Брутальные тренировки Иржи Прохазки в стиле самураев
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