Ислам Махачев объяснил, почему у многих бойцов UFC необходимо забрать чёрные пояса

31-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, ставший чемпионом UFC в лёгком весе, в интервью известному экс-бойцу промоушена и члену Зала славы UFC Даниэлю Кормье объяснил, почему сейчас наличие чёрного пояса обесценено.



«Он (Чарльз Оливейра. – Прим. «Чемпионата») финишировал 10 из 11 соперников в своей победной серии? Хорошо.

Единственный, кого он не финишировал был Тони Фергюсон, потому что он не постучал после рычага локтя, хотя большинство бы постучало» — сказал Даниэль. «Но у Тони есть навыки в грэпплинге, вот почему. Все эти парни, Гейджи, Чендлер, Порье, у них нет навыков. На земле они… Я не знаю… », — ответил Ислам.

«Дастин Порье имеет чёрный пояс по джиу-джитсу», — отметил Кормье. На что Махачев продолжил: «Пожалуйста, я тебе не верю. Ты видел, что он сделал, когда поймал его руку? Он начал крутиться. Что это брат? Чёрный пояс? Кто ему дал чёрный пояс? Нужно проверить этот момент и нужно у многих забрать чёрные пояса. Они выставляют джиу-джитсу в плохом свете».

«Разве я не прав?», — гласит подпись Махачева к опубликованному видеоролику в социальных сетях с вышеупомянутым спором с Кормье.

Напомним, Ислам Махачев в своём последнем поединке на турнире UFC 280 одержал досрочную победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой и стал чемпионом UFC в лёгком весе. Бой завершился во втором раунде, Ислам заставил сдаться своего соперника после удушающего приёма. Для Махачева это 11-я победа кряду.

Махачев показал, как борется с Кормье.