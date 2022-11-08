Ислам Махачев объяснил, почему у многих бойцов UFC необходимо забрать чёрные пояса

31-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, ставший чемпионом UFC в лёгком весе, в интервью известному экс-бойцу промоушена и члену Зала славы UFC Даниэлю Кормье объяснил, почему сейчас наличие чёрного пояса обесценено.
«Он (Чарльз Оливейра. – Прим. «Чемпионата») финишировал 10 из 11 соперников в своей победной серии? Хорошо.
Единственный, кого он не финишировал был Тони Фергюсон, потому что он не постучал после рычага локтя, хотя большинство бы постучало» — сказал Даниэль. «Но у Тони есть навыки в грэпплинге, вот почему. Все эти парни, Гейджи, Чендлер, Порье, у них нет навыков. На земле они… Я не знаю… », — ответил Ислам.
«Дастин Порье имеет чёрный пояс по джиу-джитсу», — отметил Кормье. На что Махачев продолжил: «Пожалуйста, я тебе не верю. Ты видел, что он сделал, когда поймал его руку? Он начал крутиться. Что это брат? Чёрный пояс? Кто ему дал чёрный пояс? Нужно проверить этот момент и нужно у многих забрать чёрные пояса. Они выставляют джиу-джитсу в плохом свете».
«Разве я не прав?», — гласит подпись Махачева к опубликованному видеоролику в социальных сетях с вышеупомянутым спором с Кормье.
Напомним, Ислам Махачев в своём последнем поединке на турнире UFC 280 одержал досрочную победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой и стал чемпионом UFC в лёгком весе. Бой завершился во втором раунде, Ислам заставил сдаться своего соперника после удушающего приёма. Для Махачева это 11-я победа кряду.
Махачев показал, как борется с Кормье.
- 8 ноября 2022
-
03:03
-
02:39
-
00:55
-
00:33
-
00:14
- 7 ноября 2022
-
23:59
-
23:44
-
23:00
-
22:20
-
21:59
-
21:57
-
21:07
-
20:33
-
19:57
-
19:44
-
18:59
-
18:50
-
18:30
-
18:02
-
17:32
-
16:20
-
15:20
-
14:58
-
14:36
-
13:57
-
13:21
-
12:27
-
12:14
-
11:56
-
11:03
-
10:59
-
10:52
-
09:43
-
00:34
-
00:05