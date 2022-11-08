А. Емельяненко выразил готовность помочь Бузовой в подготовке к бою с Загитовой

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что готов помочь Ольге Бузовой в подготовке к бою с Алиной Загитовой.

«Когда нахожусь в зале, я не только подсказываю ребятам-профессионалам, я прошу, чтобы и мне помогали и указывали на мои ошибки. Со стороны эти ошибки виднее, нежели когда работаешь сам. Всегда тренирую и подсказываю тем, кто далёк от спорта. От мала до велика, от молодёжи до пенсионеров. Делюсь всем, чем могу и что знаю. Черпаю от окружающих какую-то информацию: спортивную или жизненную. Готов ли я потренировать Бузову? Договаривайтесь, проведу пару тренировок с ней», – приводит слова Емельяненко Metaratings.

Александр Емельяненко провёл свой последний поединок с Вячеславом Дациком. Бой по правилам бокса завершился нокаутом Александра уже на 12-й секунде. 6 ноября Емельяненко должен был встретиться с главой промоушена ARENA Сергеем Еркаевым, но бой был перенесён на неопределённое время.