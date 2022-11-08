Алекс Перейра: Адесанью вынудили драться со мной. Он не хочет этого боя

Бразильский боец UFC Алекс Перейра считает, что чемпион организации Исраэль Адесанья не хотел драться с ним.

«Если бы он действительно хотел этого, он бы сделал это, как только я подписал контракт с UFC. Его заставляют драться, он чемпион. Очевидно, что он заботится о поясе.

Он знает, что я не такой, как другие парни, с которыми он дрался, иначе результаты обоих наших боёв были бы другими. Он знает, что я другой, и я это доказываю. Я доказывал это во всех своих трёх боях в UFC. Говорю честно. Он не хочет этого боя. Никто не хочет. Его команда не хочет. Люди, близкие к нему, не хотят его, потому что знают о риске. Хорош ли он? Он чемпион? Он там, потому что он сделал то, что сделал. Все знают мой потенциал и видят мою эволюцию. Он хотел драться со мной, но только после того, как я проведу четыре боя. Почему? Он думал, что я могу проиграть кому-то и у него будет вариант не драться со мной», — приводит слова Перейры BJ Penn.