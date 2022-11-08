Геннадий Головкин обратился к соотечественнику Ербосынулы после госпитализации

Двукратный чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанский ветеран Геннадий Головкин обратился к соотечественнику Айдосу Ербосынулы после того, как спортсмена ввели в кому.

«Здоровья и скорейшего восстановления, Айдос. Сил родным и близким», — написал Головкин.

Напомним, Ербосынулы проводил поединок с американцем Дэвидом Морреллом. Перед 12-м раундом Моррелл вёл с разгромным счётом у всех судей — 110-99, 108-101, 110-99. В заключительном отрезке боя Айдос дважды оказался в нокдауне. После второго случая рефери остановил бой. Сразу после боя боксёра отвезли в больницу, где было диагностировано кровоизлияние в мозг. По этой причине Айдоса ввели в искусственную кому, о чём сообщил известный журналист Дэн Рафаэль.