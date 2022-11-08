«Продолжай биться, чемпион». Камбосос обратился к находящемуся в коме бойцу из Казахстана
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Австралийский боксёр Джордж Камбосос опубликовал в социальных сетях новый пост. Он посвятил его представителю Казахстана Айдосу Ербосынулы, который был введён в искусственную кому по окончании поединка с американцем Дэвидом Морреллом.
«Продолжай биться, чемпион», — написал Камбосос.
Перед 12-м раундом Моррелл вёл с разгромным счётом у всех судей — 110-99, 108-101, 110-99. В заключительном отрезке боя Айдос дважды оказался в нокдауне. После второго случая рефери остановил бой. Сразу после боя боксёра отвезли в больницу, где было диагностировано кровоизлияние в мозг. По этой причине Айдоса ввели в искусственную кому, о чём сообщил известный журналист Дэн Рафаэль.
Ранее к Айдосу Ербосынулы обратился Геннадий Головкин.
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