«Продолжай биться, чемпион». Камбосос обратился к находящемуся в коме бойцу из Казахстана

Австралийский боксёр Джордж Камбосос опубликовал в социальных сетях новый пост. Он посвятил его представителю Казахстана Айдосу Ербосынулы, который был введён в искусственную кому по окончании поединка с американцем Дэвидом Морреллом.

«Продолжай биться, чемпион», — написал Камбосос.

Перед 12-м раундом Моррелл вёл с разгромным счётом у всех судей — 110-99, 108-101, 110-99. В заключительном отрезке боя Айдос дважды оказался в нокдауне. После второго случая рефери остановил бой. Сразу после боя боксёра отвезли в больницу, где было диагностировано кровоизлияние в мозг. По этой причине Айдоса ввели в искусственную кому, о чём сообщил известный журналист Дэн Рафаэль.

Ранее к Айдосу Ербосынулы обратился Геннадий Головкин.