Энтони Джошуа опубликовал фото с Русланом Проводниковым

Звёздный британский супертяжеловес Энтони Джошуа разместил в социальных сетях новую фотографию с бывшим чемпионом мира по боксу по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в первом полусреднем весе Русланом Проводниковым.
На счету Проводникова 31 бой в профессиональном боксе, в которых он одержал 26 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений. В последнем поединке он одержал победу над Али Багаутиновым раздельным решением судей.
В своём последнем поединке Энтони Джошуа потерпел поражение раздельным решением судей от украинского боксёра Александра Усика. Это была вторая встреча бойцов на ринге. В первый раз Усик одержал победу единогласным судейским решением.
Энтони Джошуа провёл 27 поединков в профессиональном боксе и потерпел три поражения.
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