«Лучший боец в мире и Сахарок». О'Мэлли выложил фото с Хасбиком
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Звёздный британский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли разместил в социальных сетях новый пост, в котором показал совместную фотографию со знаменитым блоггером Хасбиком.
«Лучший боец в мире и Сахарок», — подписал фото О’Мэлли.
В настоящий момент Шон занимает первое место в рейтинге бойцов UFC легчайшего веса. Чемпионом в этой весовой категории является его соотечественник Алджамейн Стерлинг. В последнем бою О’Мэлли встречался с россиянином Петром Яном. Их поединок был третьим по значимости противостоянием на турнире UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Бой прошёл всю дистанцию и завершился раздельным решением судей в пользу американца.
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