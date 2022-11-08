«Скучаю по тому времени». Хабиб опубликовал видео с Кейном Веласкесом

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своих социальных сетях видео с Кейном Веласкесом.

«Скучаю по тому времени», — написал Хабиб.

Напомним, Веласкес был заключён под стражу в конце февраля. Он атаковал автомобиль, внутри которого находился 43-летний Гарри Гуларт, обвиняемый в растлении одного из детей Веласкеса. Кейн обстрелял машину Гуларта, ранив находившегося вместе с ним отчима, и протаранил её.

Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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