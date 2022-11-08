Адесанья рассказал, как он плакал из-за критики после одного из боёв

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья рассказал, что он плакал после одного из своих боёв из-за критики.

В июле этого года на турнире UFC 276 Адесанья провёл пятую защиту неоспоримого титула чемпиона UFC в среднем весе, одержав победу единогласным решением над Джаредом Каннонье, что вызвало критику со стороны бойцов и болельщиков за отсутствие ярких моментов в поединке.

«Я не держусь за что-то. Позволяю себе проявлять эмоции. Люди пытаются всё отрицать и блокировать, но если ты борешься со своими эмоциями, они тебя потом достанут. Я плакал за кулисами. Я и тренер Юджин Бареман обнялись, и он сказал мне: «Не волнуйся, всё будет хорошо». Я сказал: «Просто дайте мне бурбон, и я буду в порядке». Так что я почувствовал эти эмоции, выплеснул их и отпустил. Это расслабляет тебя. Это просто нормальная человеческая функция, не знаю, почему мы её стыдимся», — приводит слова Адесаньи MMA Fighting.