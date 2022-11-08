«На 4-5 из 10». Адесанья оценил навыки Перейры перед боем
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), новозеландец Исраэль Адесанья высказался по поводу своего будущего соперника Алекса Перейры.
«Я бы сказал, что он дерётся на четвёрку, возможно, на пятёрку по 10-балльной шкале. Думаю, что после последнего боя Алексу можно поставить пятёрку», — сказал Адесанья на своём YouTube-канале.
Напомним, поединок Адесаньи и Перейры возглавит турнир UFC 281. В соглавном событии чемпионка организации в женском минимальном весе (до 52 кг), американка Карла Эспарза проведёт дебютную защиту против бывшей обладательницы титула, китаянки Чжан Вейли. Также в рамках турнира сразятся американские бывшие претенденты на пояс в лёгком весе (до 70 кг) Дастин Порье и Майкл Чендлер.
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