Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«На 4-5 из 10». Адесанья оценил навыки Перейры перед боем

«На 4-5 из 10». Адесанья оценил навыки Перейры перед боем
Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), новозеландец Исраэль Адесанья высказался по поводу своего будущего соперника Алекса Перейры.

«Я бы сказал, что он дерётся на четвёрку, возможно, на пятёрку по 10-балльной шкале. Думаю, что после последнего боя Алексу можно поставить пятёрку», — сказал Адесанья на своём YouTube-канале.

Напомним, поединок Адесаньи и Перейры возглавит турнир UFC 281. В соглавном событии чемпионка организации в женском минимальном весе (до 52 кг), американка Карла Эспарза проведёт дебютную защиту против бывшей обладательницы титула, китаянки Чжан Вейли. Также в рамках турнира сразятся американские бывшие претенденты на пояс в лёгком весе (до 70 кг) Дастин Порье и Майкл Чендлер.

UFC 281: Адесанья — Перейра. Скандальный чемпион против своих юношеских кошмаров! LIVE UFC 281: Адесанья — Перейра. Скандальный чемпион против своих юношеских кошмаров! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022