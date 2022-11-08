Хирн: Бивол — первый номер рейтинга боксёров вне зависимости от категории

Эдди Хирн, сопромоутер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, считает россиянина первым номером рейтинга боксёров вне зависимости от категории.

«Моё мнение, что Дмитрий Бивол — первый номер рейтинга боксёров вне зависимости от категории. Этот парень так много раз показывал впечатляющие выступления. Так много людей говорили мне, что он — настоящая находка. Бивол — король полутяжёлого дивизиона», — приводит слова Хирна Sports Addict.

Напомним, в своём последнем бою Бивол победил единогласным решением судей мексиканца Хильберто Рамиреса и защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA.



Бивол продлил беспроигрышную серию. Теперь на счету россиянина 21 победа в 21 поединке. 11 боёв боксёр завершил нокаутом.

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