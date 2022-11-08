Тренер Оливейры: мы вернёмся сильнее и заберём своё

Хорхе Патино, тренер бразильского бойца Чарльза Оливейры, рассказал о том, что их команда планирует вернуть титул лёгкого дивизиона UFC.

«Они забрали пояс, но мы его вернём! Это наш долг. Каждый в нашей команде несёт ответственность за часть этого пояса, так что мы должны тяжело работать, чтобы его вернуть.



Поздравляю команду соперника, они выиграли бой. Мы должны понимать, как устроен спорт, но просто взять и принять это? Никогда! Мы вернёмся сильнее и заберём своё!», — приводит слова Патино MMA Mania.

Напомним, Чарльз Оливейра в своём последнем поединке на турнире UFC 280 уступил российскому бойцу смешанных единоборств Исламу Махачеву и лишился чемпионского пояса в лёгком весе. Поединок завершился во втором раунде, Ислам заставил сдаться своего соперника после удушающего приёма. Для Махачева это 11-я победа кряду, Оливейра же потерпел девятое поражение в UFC.

Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280: