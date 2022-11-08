Тренер Адесаньи: у Перейры не было бы шансов на бой, если бы между ними не было истории

Юджин Бэрмэн, тренер чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи, прокомментировал решение организовать бой с Алексом Перейрой.



«У Перейры не было бы шансов на бой, если бы между ними не было истории. Это смешно, что кто-то может получить титульный бой так быстро. Между ними есть своя история, а у UFC она своя. Я понимаю, что Дана Уайт должен продвигать бои. Это то, что они делают действительно хорошо», — сказал Бэрмэн на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Напомним, поединок Адесаньи и Перейры возглавит турнир UFC 281. В соглавном событии чемпионка организации в женском минимальном весе (до 52 кг) американка Карла Эспарза проведёт дебютную защиту против бывшей обладательницы титула китаянки Чжан Вейли. Также в рамках турнира сразятся американские бывшие претенденты на пояс в лёгком весе (до 70 кг) Дастин Порье и Майкл Чендлер.