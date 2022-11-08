Адесанья: Макгрегор был ближе всех к победе над Хабибом, но у него была неверная стратегия
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Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился мнением о поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором в 2018 году.
Нурмагомедов одержал победу удушающим приёмом в четвёртом раунде и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
«На мой взгляд, тогда Конор выбрал неправильную стратегию. Если бы он атаковал Хабиба немного иначе, мог бы добиться успеха. Тем не менее он был ближе всех к тому, чтобы одержать победу над Нурмагомедовым. Кроме того, думаю, что до боя он растратил слишком много энергии впустую. Но это только мнение, я ведь не был на их месте. Считаю, что глупо тратить энергию на споры с Алексом Перейрой. Зачем мне это? Он просто может использовать это против меня», — заявил Адесанья в интервью MMA Hour.
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