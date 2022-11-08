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Бетербиев: жду движений со стороны команды Бивола

Бетербиев: жду движений со стороны команды Бивола
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Российский боксёр, чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев в очередной раз прокомментировал слухи о возможном поединке с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Я последние несколько лет слышу от него и его команды, что они хотят провести следующий бой со мной. С тех пор прошло несколько лет. Я только за. Так как у меня уже было два объединительных боя и я их принимал, когда предлагали, не отказывался.

Жду каких-нибудь движений со стороны команды Бивола, если они действительно хотят бой. Я от них только слышал, что они будут боксировать. Скорее всего, будет сложно провести бой в России, так что, вероятно, он будет в нейтральной стране», — приводит слова Артура Бетербиева «Матч ТВ».

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