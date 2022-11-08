Чендлер: Порье — не такая уж сложная головоломка

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер высказался о предстоящем поединке с соотечественником Дастином Порье. Бой состоится на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США).
«Дастин Порье — не такая уж сложная головоломка. Но я не говорю, что это будет лёгкий поединок, ведь у этого бойца отличная база. У него очень хорошая ударная техника и борьба, также он неплохо защищается в партере. У Порье действительно не так много слабых мест.
Это опытный боец с хорошим багажом знаний. Я собираюсь активно действовать уже с первых минут боя, постараюсь быстро попасть ему в лицо и заставлю усомниться в своих силах. Но вряд ли у меня получится одержать победу досрочно», — приводит слова Чендлера MMAJunkie.
UFC 281: Порье — Чендлер. Кто станет соперником Махачева?
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