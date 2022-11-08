Адесанья объяснил, почему Волкановски побьёт Махачева
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Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья считает, что в поединке между Алексом Волкановски и Исламом Махачевым победу одержит австралийский боец.
«Волкановски определённо победит. Алекс просто другой, не такой, как остальные. Он поражает людей своей работоспособностью, даже если просто занимается весогонкой. Он другой породы, я бы его сравнил с Майклом Фелпсом», — сказал Адесанья в интервью MMA Hour.
Алекс Волкановски является действующим чемпионом в полулёгком весе, на счету австралийца 25 побед в 26 поединках в смешанных единоборствах. Чемпион лёгкого веса Ислам Махачев, в свою очередь, одержал 23 победы в 24 боях.
Поединок между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски может состояться в феврале следующего года в Австралии.
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