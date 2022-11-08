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Блахович: никто в лёгком дивизионе не справится с Махачевым

Блахович: никто в лёгком дивизионе не справится с Махачевым
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Польский боец смешанных единоборств Ян Блахович прокомментировал доминирование Ислама Махачева в лёгком дивизионе UFC.

«Я полагал, что Оливейра покажет себя лучше и сможет защитить пояс. Однако Махачев оказался слишком силён. Это было фантастическое выступление. Победит ли он Волкановски? Конечно. Я не вижу ни одного человека, который смог бы победить Махачева в этом весе. Может через год появится новая угроза, но, учитывая, что он сделал с Оливейрой, никто его сейчас не побьёт», — заявил Блахович в интервью YouTube-каналу James Lynch.

Ислам Махачев 22 октября в рамках очередного турнира UFC 280 одержал победу над Чарльзом Оливейрой удушающим приёмом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

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