Президент WBC объявил об исключении российских боксёров из рейтингов
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Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман объявил об исключении российских и белорусских спортсменов из рейтингов организации. Об этом сообщает известный журналист Джейк Донован в своих социальных сетях.
«WBC объявил, что все боксёры из России и Беларуси будут исключены из рейтинга. Решение вступает в силу немедленно и принято в связи с продолжающимся конфликтом на Украине. Оно ужесточает действующее правило, в соответствии с которым запрещено санкционировать бои российских и белорусских спортсменов с боксёрами из других стран», — написал Донован.
Ранее, в октябре этого года, Международная ассоциация бокса (IBA) отменила отстранение боксёров из России и Беларуси.
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