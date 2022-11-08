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Усик: сделаю всё, чтобы победить Фьюри, но не хочу его нокаутировать

Усик: сделаю всё, чтобы победить Фьюри, но не хочу его нокаутировать
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Украинский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александр Усик высказался о возможном поединке с непобеждённым британским боксёром Тайсоном Фьюри.

«Фьюри — большой парень, хорошо обучен, знает, что делать. Это не станет лёгкой прогулкой, но я это понимаю, я готов. Я сделаю всё, чтобы победить. Но я не хочу выиграть нокаутом. Нокаут тяжело сказывается на спортсменах. А я очень не хочу отнимать у кого-либо здоровье. Я действительно предпочитаю, чтобы оба бойца уходили на своих ногах. Конечно, победить хочется, но никому не хочу навредить», — цитирует Усика Irish Examiner.

Ранее сообщалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком может пройти в начале следующего года.

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