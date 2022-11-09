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О'Мэлли поделился прогнозом на бой Адесанья — Перейра

О'Мэлли поделился прогнозом на бой Адесанья — Перейра
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Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли поделился ожиданиями от титульного боя между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.

«Алекс просто огромный, это чертовски страшный парень, но лично я бы хотел, чтобы победу одержал Исраэль. Понятное дело, что когда встречаются два высококлассных ударника в маленьких перчатках, то шансы всегда будут 50 на 50. Но я согласен с тем, что если речь идёт о смешанных единоборствах, то у Адесаньи будет больше козырей», — приводит слова О’Мэлли BJPenn.

Поединок между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 281, который пройдёт 12 ноября.

В активе Адесаньи 23 победы и одно поражение, у Перейры шесть побед при одном проигрыше.

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