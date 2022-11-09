Чендлер рассказал, как будет проходить его бой с Порье

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер дал комментарий по поводу предстоящего поединка со своим соотечественником Дастином Порье.

«Мне нравится мой стиль ведения боя. Это чаще дает положительный результат, чем отрицательный. Бывает, когда хочется всё изменить и начать драться как ветеран, и, вполне возможно, в поединке с Дастином это может прослеживаться. Надеюсь, вы не станете пытаться словить меня на слове, но поглядим, как всё сложится на деле.

Мне нравится начинать схватку в быстром темпе, а потом, возможно, мы чуть успокоимся. Но начнем быстро, как и всегда», – приводит слова Чендлера Yahoo Sports.

UFC 281: Порье — Чендлер. Кто станет соперником Махачева?