«Время летит». Хабиб показал своё подростковое фото
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками своей фотографией.
«Время летит», — говорится в описании к фотографии.
Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Напомним, в октябре 2020-го Хабиб добыл победу в поединке с представителем США Джастином Гэтжи, использовав удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя прославленный российский боец объявил о завершении карьеры. В его активе 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
Семь бойцов, которые могли бы победить Хабиба Нурмагомедова:
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