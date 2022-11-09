«Время летит». Хабиб показал своё подростковое фото

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками своей фотографией.



«Время летит», — говорится в описании к фотографии.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, в октябре 2020-го Хабиб добыл победу в поединке с представителем США Джастином Гэтжи, использовав удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя прославленный российский боец объявил о завершении карьеры. В его активе 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Семь бойцов, которые могли бы победить Хабиба Нурмагомедова: